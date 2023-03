Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Zwei Mädchen wegen versuchten Mordes vor Gericht Von dpa | 28.03.2023, 16:54 Uhr

Zwei Mädchen müssen sich wegen versuchten Mordes an einer 14-Jährigen vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der nicht öffentliche Prozess startet am 17. April, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die minderjährigen Angeklagten sollen im Oktober vergangenen Jahres einen Streit mit der 14-Jährigen gehabt haben. Dabei haben sie laut Anklage versucht, diese auf einem etwa fünf Meter hohen Parkhausdeck in Barsinghausen (Region Hannover) durch Schubsen und Packen an den Schultern über die Brüstung zu schubsen. Sie wollten laut Anklage das Handy der 14-Jährigen rauben. Die beiden angeklagten Mädchen waren zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt. Sie wurden 2007 geboren.