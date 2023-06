Löschflugzeug Foto: Michael Bahlo/dpa/Symbolfoto up-down up-down Brandbekämpfung Zwei Löschflugzeuge werden in Niedersachsen stationiert Von dpa | 19.06.2023, 13:35 Uhr

Zwei Löschflugzeuge zur Brandbekämpfung sind künftig in Niedersachsen stationiert. Die beiden Maschinen kamen am Montag auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg an, wie das Innenministerium mitteilte. Hintergrund der Stationierung ist ein Verfahren der EU - wonach mehr Kapazitäten zur Brandbekämpfung vorgehalten werden sollen. Länder sollen sich dann verstärkt helfen, wenn es etwa zu Waldbränden kommt.