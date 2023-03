Zugunfall Hann. Münden Foto: Polizei Göttingen/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Zwei Leichtverletzte nach Zugunfall bei Hann. Münden Von dpa | 03.03.2023, 14:27 Uhr

Bei einem Zugunfall in Hann. Münden sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Regionalzug erfasste am Donnerstagabend einen rangierenden Lastwagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 47 Jahre alte Lokführer und eine 56 Jahre alte Zugbegleiterin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.