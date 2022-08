ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Region Hannover Zwei Hunde in heißem Auto auf Parkplatz gestorben Von dpa | 16.08.2022, 15:29 Uhr

Zwei Hunde sind in einem heißen Auto auf einem Parkplatz in der Region Hannover gestorben. Todesursache ist vermutlich Überhitzung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Auswertung von Videoaufnahmen soll bei der Aufklärung helfen. Gegen die 66 Jahre alte Hundehalterin wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.