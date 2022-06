ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Dannenberg Zwei Häuser durch Brand zerstört: Hoher Schaden Von dpa | 18.06.2022, 10:16 Uhr

Ein Feuer in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat ein Fachwerkhaus komplett niedergebrannt und ein benachbartes Haus unbewohnbar gemacht. In der Nacht auf Samstag stand der Dachstuhl des unbewohnten Fachwerkhauses im Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Über vertrocknetes Efeu gelang das Feuer auch in das bewohnte Nebenhaus. Die Bewohner wurden evakuiert und blieben unverletzt. Eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt. Die Höhe des Schadens sei auf mehrere 100.000 Euro zu schätzen.