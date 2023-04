Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Diepholz Zwei Frauen bei Zusammenstoß von Autos verletzt Von dpa | 29.04.2023, 21:00 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos nordöstlich von Osnabrück sind am Samstag zwei Frauen verletzt worden. Eine 69 Jahre alte Fahrerin sei auf der Ortsumfahrung von Brinkum nahe Diepholz in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Ihr Auto habe sich nach der Kollision überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen. Sie sei schwer verletzt worden. Die andere Frau habe leichte Verletzungen erlitten. Durch herumfliegende Teile wurde demnach ein weiteres Auto beschädigt. Die Bundesstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwei Stunden gesperrt.