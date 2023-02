Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Zwei Frauen bei Unfall an Kreuzung verletzt Von dpa | 27.02.2023, 18:21 Uhr

Bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim sind am Montag zwei Frauen verletzt worden. Bei Bockenem prallten eine 36 Jahre alte Frau und eine 57-Jährige mit ihren Autos auf einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die 57-Jährige und ihre 23 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte die 36-Jährige das andere Auto beim Passieren der Kreuzung übersehen, wie die Polizei zu ihren ersten Erkenntnissen mitteilte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.