Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Durchsuchungen Zwei Festnahmen bei Drogen-Razzia in Uelzen Von dpa | 07.02.2023, 16:59 Uhr

Bei Durchsuchungen mehrerer Wohngebäude und Objekte in Uelzen sind zwei Brüder wegen mutmaßlichen Drogenhandels und räuberischer Erpressung festgenommen worden. Nach monatelangen Ermittlungen der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von „Clan-Kriminalität“ Stade wurden dabei Betäubungsmittel sowie hochwertige Uhren und Bargeld sichergestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der ältere der beiden 29 und 31 Jahre alten Männer befindet sich in Untersuchungshaft. Auch von drei weiteren Verdächtigen wurden die Personalien aufgenommen.