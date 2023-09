Feuer Zwei Brände im Landkreis Harburg: Mann schwerst verletzt Von dpa | 29.09.2023, 12:23 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Brand eines leerstehenden Gebäudes in Winsen (Landkreis Harburg) ist ein 48-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehrkräfte fanden den Mann am Donnerstagabend während der Löscharbeiten im Keller des Hauses, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weshalb er sich dort aufhielt, blieb zunächst unklar.