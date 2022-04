ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Hildesheim Zwei Autos krachen zusammen: Drei Verletzte Von dpa | 30.04.2022, 08:34 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Landkreis Hildesheim sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-jähriger Fahrer mit seinem Wagen vermutlich aufgrund von überhöhtem Tempo in einer Kurve in Schellerten-Ottbergen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammengeprallt. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten den Geruch von Alkohol im Atem des 25-Jährigen fest - im Krankenhaus wurde ihm dann Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.