Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Löscharbeiten Zwei Autos brennen in Bremen Von dpa | 26.12.2022, 13:44 Uhr

Zwei Autos haben in Bremen in der Nacht zum Montag gebrannt. Zunächst hatten Anwohner ein Feuer in der Neustadt gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Dort brannte der Vorderreifen eines Autos. Die Feuerwehr löschte die Flammen den Angaben zufolge schnell. Wenige Stunden später brannte ein Wagen im Stadtteil Gröpelingen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden bei diesem Auto auf rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.