Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol Rotenburg (Wümme) Zwei Autofahrer sterben bei Verkehrsunfällen am Wochenende Von dpa | 28.08.2022, 12:19 Uhr

Am Wochenende sind in Niedersachsen gleich zwei junge Menschen bei Autounfällen ums Leben gekommen. Ein 21 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntagmorgen auf einer Landstraße in Visselhövede im Landkreis Rotenburg mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Ursachen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte er mit seinem Auto gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Für die Aufräumarbeiten und die Ermittlungen wurde die Straße für mehrere Stunden gesperrt.