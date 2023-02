Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Zwei Alpakas von Weide im Landkreis Cloppenburg gestohlen Von dpa | 20.02.2023, 14:03 Uhr

Zwei Alpakas sind von einer umzäunten Weide in Emstek im Landkreis Cloppenburg gestohlen worden. Die Tiere hatten sich dort in einem Zelt aufgehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe in der Zeit zwischen dem Samstagabend und dem Sonntagmorgen zuschlugen. Bei den Tieren handelt es sich um ein hellbraunes Weibchen und ein silber-graues Männchen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.