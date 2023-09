Tiere Zuwachs bei den Alpakas im Wildpark Müden: Name gesucht Von dpa | 22.09.2023, 12:54 Uhr | Update vor 26 Min. Junges Alpaka im Wildpark Müden Foto: Wildpark Müden/dpa/Archivbild up-down up-down

Der vor zehn Wochen im Wildpark Müden im Landkreis Celle geborene Alpaka-Nachwuchs hat schon einiges mitgemacht - mittlerweile springt das Kleine neugierig herum und soll nun einen Namen bekommen. Kurz nach der Geburt wanderte eine Entzündung aus dem Bauchnabel durch den Körper in das rechte Auge, wie ein Sprecher des Wildparks am Freitag sagte. Trotz sofortiger Behandlung musste das Auge den Angaben zufolge schließlich entfernt werden, weil die Gefahr bestand, dass die Infektion auch das Gehirn befallen könnte. Am Freitag erkundete das Alpaka-Mädchen zusammen mit seinen Eltern Alice und Cooper bereits das Außengehege.