Bremen Zuwachs an E-Ladesäulen geringer als in anderen Ländern Von dpa | 24.01.2023, 08:32 Uhr

Bei Ladesäulen für E-Autos ist der Zuwachs in Bremen geringer als in vielen anderen Bundesländern. Die Versorgung sei im vergangenen Jahr zwar besser geworden, aber nicht in dem Maße wie anderen Ländern, berichtete der Bremer „Weser-Kurier“ (Dienstag) unter Berufung auf die Bundesnetzagentur. Einen geringeren Zuwachs gab es demnach in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin. Im kleinsten Bundesland gab es Stand November dem Bericht zufolge 498 Ladepunkte, etwa ein Fünftel mehr als im Vorjahresmonat.