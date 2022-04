Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Unfall Zustand von mehrfach von S-Bahnen überfahrenem Mann kritisch Von dpa | 19.04.2022, 14:19 Uhr | Update vor 39 Min.

Der Gesundheitszustand des am Wochenende von fünf Hamburger S-Bahnen überrollten Mannes ist weiter lebensbedrohlich. „Er ist weiterhin am Leben, befindet sich aber in einem kritischen Zustand“, sagte ein Sprecher des Bundespolizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 33 Jahre alte Mann aus Ghana war in der Nacht zu Samstag am Bahnhof Hamburg-Bergedorf von mehreren S-Bahnen überrollt worden.