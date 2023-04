Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Zusammenstoß zweier Autos in Schapen: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 23.04.2023, 10:20 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Schapen im Kreis Emsland sind am Samstag zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte beim Überqueren einer Straße ein herannahendes Auto übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In diesem saßen ein 70-jähriger Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin. Bei der Kollision wurden die 21-Jährige und die 64-Jährige schwer verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt.