ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Aurich Zusammenstoß: 88-Jährige rutscht mit Auto in Straßengraben Von dpa | 17.06.2022, 11:15 Uhr

Eine 88 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Zusammenstoß in Dornum (Landkreis Aurich) schwer verletzt worden. Ein 66-Jähriger war am Donnerstag mit seinem Wagen von einem Grundstück auf die Straße gefahren und hatte sie übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß rutschte die 88-Jährige mit ihrem Auto in einen Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige blieb unverletzt.