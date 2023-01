Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Zusammenprall bei Fahrt zu Unfallort mit Leichenwagen Von dpa | 31.01.2023, 17:38 Uhr

Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Unfallort mit einem Leichenwagen zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Dienstag in der Nähe eines Göttinger Krankenhauses, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der 68 Jahre alte Leichenwagenfahrer fuhr den Angaben nach vom Hof der Klinik auf eine Bundesstraße, auf der sich der Rettungswagen bereits mit Martinshorn und Blaulicht näherte.