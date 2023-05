Scorpions Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Welttournee Zurück in der Heimat: Scorpions treten in Hannover auf Von dpa | 19.05.2023, 02:03 Uhr

Nach mehr als zehn Jahren treten die Scorpions an diesem Freitag (20.00 Uhr) wieder in ihrer Heimatstadt Hannover auf. Die Hardrockband hatte im April ihre Welttournee in Mittel- und Südamerika gestartet. Auf das erste Konzert in Hannover seit dem Jahr 2010 freue er sich ganz besonders, sagte Sänger Klaus Meine der dpa. Oft seien die Würfel stattdessen für Hamburg gefallen. „Aber diesmal haben wir uns durchgesetzt, um endlich wieder ein Heimspiel für unsere Freunde zu Hause in Hannover zu haben.“