Uferschnepfen in Niedersachsen FOTO: Sina Schuldt Tiere Zugvögel kehren aus Winterquartieren zurück Von dpa | 29.03.2022, 07:37 Uhr | Update vor 13 Min.

Mit dem Frühling kehren viele Zugvögel in ihre Brutgebiete in Mitteleuropa zurück. Am Dümmer beobachten Experten in diesen Wochen bereits erste Uferschnepfen. Mit einem EU-Projekt soll der Lebensraum für die vom Aussterben bedrohte Vogelart verbessert werden.