Arbeiten nach Güterzug-Unfall Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild Bahn Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover wieder planmäßig Von dpa | 11.12.2022, 09:53 Uhr

Nach einer mehr als dreiwöchigen Sperrung eines Streckenabschnitts läuft der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) wieder planmäßig. „Wie angekündigt verkehren seit heute früh wieder alle Züge auf dem direkten Laufweg zwischen Berlin und Hannover“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntagmorgen. „Die Betriebsaufnahme erfolgte ohne Probleme.“ Nach der Kollision zweier Güterzüge in der Nähe des niedersächsischen Leiferde hatte die DB dem Sprecher zufolge in den vergangenen Tagen das Gleisbett neu aufgebaut, Schienen verlegt und die Leit- und Sicherungstechnik repariert.