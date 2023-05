25 Jahre ICE-Unglück in Eschede Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophe Zugunglück von Eschede jährt sich zum 25. Mal: Gedenkfeier Von dpa | 26.05.2023, 05:53 Uhr

25 Jahre nach dem verheerenden Bahnunglück im niedersächsischen Eschede soll mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem stillen Gedenken am Mahnmal an die Todesopfer erinnert werden. Geplant sei, dass unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Bahn-Chef Richard Lutz und der Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) am Samstag (3. Juni) sprechen werden, teilte ein Bahnsprecher mit. Danach ist ein Zusammensein der Hinterbliebenen in der Gemeinde nördlich von Hannover vorgesehen. Bereits am Vorabend soll bei dem Gottesdienst an die Katastrophe erinnert werden.