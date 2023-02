Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Zugbegleiter geschlagen und Polizisten verletzt Von dpa | 18.02.2023, 15:58 Uhr

Ein alkoholisierter Fahrgast soll einen Zugbegleiter geschlagen und zwei Polizisten im Bahnhof Uelzen verletzt haben. Der Atemalkoholwert des 23-Jährigen betrug 3,68 Promille, wie die Bundespolizei am Samstag in Bremen mitteilte. Der Mann wurde nach den Attacken am Freitagabend in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht.