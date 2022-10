Metronom Eisenbahngesellschaft Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Personalsituation Zugausfälle wegen steigender Corona-Krankheitszahlen Von dpa | 18.10.2022, 20:33 Uhr

Die steigenden Corona-Infektionszahlen führen bei den Regionalbahnbetreibern Erixx und Metronom zu Zugausfällen. „Wir haben einen erhöhten Krankenstand, darunter einen steigenden Anteil an Corona-Erkrankungen“, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Celle. Im laufenden Monat seien so viele Corona-Fälle unter den Mitarbeitern bekanntgeworden wie in den beiden vorangegangenen Monaten zusammen. Zumindest noch bis Ende kommender Woche sei die Personalsituation angespannt.