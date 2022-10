Bahnhof Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Zugausfälle wegen steigender Corona-Infektionen Von dpa | 28.10.2022, 13:56 Uhr

Die steigenden Corona-Infektionszahlen führen bei den Regionalbahnbetreibern Erixx und Metronom in Niedersachsen zu Zugausfällen. Auch in den nächsten Wochen sei mit teils erheblichen Ausfällen zu rechnen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Freitag in Celle mit. Zwar kämen in der nächsten Woche etliche Kolleginnen und Kollegen aus dem Urlaub zurück, dennoch bliebe die Lage angespannt. Auch bei dem Unternehmen Enno habe sich die Situation aufgrund einer Vielzahl von Krankmeldungen verschärft. Enno gehört als eigene Marke zu Metronom und ist zwischen Hannover, Wolfsburg, Braunschweig und Hildesheim unterwegs.