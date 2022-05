ARCHIV - Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Celle Zug erfasst Frau: Sperrung zwischen Hannover und Hamburg Von dpa | 20.05.2022, 13:50 Uhr

Ein Regionalzug des Metronom hat am Freitag in Niedersachsen in der Nähe des Bahnhofs Celle eine 68-jährige Frau erfasst. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Strecke wurde in dem Bereich für anderthalb Stunden gesperrt. Zahlreiche Züge zwischen Hannover und Hamburg wurden umgeleitet. Auch der Fernverkehr war betroffen.