Der Hamburger Musiker Rolf Zuckowski (76) hat ein Lied über die Fahrt zur Nordseeinsel Helgoland veröffentlicht. Regelmäßig sehe er von seinem Wohnort aus den Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ auf der Elbe Richtung Helgoland fahren, sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur. Diese besondere Art der Anreise auf die außergewöhnliche Insel habe er in einem Lied festhalten wollen. Gemeinsam mit der Finkwarder Speeldeel, einer Hamburger Folkloregruppe, drehte er ein Musikvideo, das nun an Bord zu sehen ist.



2018 war Zuckowski das erste Mal auf der Insel. „Der weite Blick vom Oberland über die Lange Anna mit all den Möwen in der Luft hat etwas Befreiendes“, berichtete Zuckowski. „Unser kleiner Traum von Glück, heißt Helgoland“, singt er in dem Song. Zuckowski produzierte das von Norbert Schultze komponierte Lied und verfasste den Helgoland-Text zum Original von Fritz Grasshoff („Kleine weiße Möwe“), wie die Reederei FRS Helgoline mitteilte.



Bis zum 31. Oktober fährt der „Halunder Jet“ von Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland, dann geht es in die Winterpause.