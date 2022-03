Zuckerrübenernte FOTO: Armin Weigel Agrar Zuckerrübenaussaat: Deutschland und Dänemark vorne Von dpa | 31.03.2022, 18:34 Uhr | Update vor 34 Min.

In Deutschland und Dänemark ist die Aussaat der Zuckerrüben im europäischen Vergleich derzeit am weitesten vorangeschritten. In beiden Ländern seien seit Mitte März im Unterschied zu anderen Regionen schon mehr als 70 Prozent der Felder bestellt, teilte am Donnerstag der Nordzucker-Konzern in Braunschweig mit. In Finnland beginne die Aussaat wie in den Vorjahren erst Ende April/Anfang Mai.