Zucker Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kartellabsprachen Zuckerhersteller müssen hohen Schadenersatz zahlen Von dpa | 23.06.2023, 16:38 Uhr

Die großen Zuckerhersteller Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen sollen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen, weil sie nach Kartellabsprachen zu hohe Zuckerpreise kassiert haben. Das Landgericht Mannheim entschied am Freitag, dass der Nestlé Deutschland AG rund 8,4 Millionen Euro und der Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG rund 6,3 Millionen Euro jeweils plus Zinsen zustehen. Rechtskräftig seien die Urteile noch nicht, da die Parteien Berufung einlegen können, sagte ein Gerichtssprecher.