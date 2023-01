Offshore-Windpark Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Zubau von Offshore-Windkraft kommt wieder in Gang Von dpa | 16.01.2023, 11:20 Uhr

Nach einem zeitweise kompletten Stillstand ist der Bau neuer Windräder auf See im vergangenen Jahr wieder in Schwung gekommen. Insgesamt 38 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 342 Megawatt (MW) sind im vergangenen Jahr ans Netz gegangen. Das geht aus einer Analyse des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard im Auftrag mehrerer Branchenverbände hervor, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.