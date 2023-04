Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Laut Verbänden Zu wenig Unterstützung bei Integration ukrainischer Schüler Von dpa | 28.04.2023, 09:58 Uhr

Die Integration ukrainischer Kriegsflüchtlinge in den Schulbetrieb ist nach Einschätzung von Verbänden und Bildungsgewerkschaften eine „Kraftanstrengung“. Dieser stellten sich unzählige Lehrkräfte jeden Tag, vermissten aber klare Unterstützung der Politik, sagte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). „Es fehlt häufig an ausreichenden Räumlichkeiten und an genügend Lehrkräften“, sagte sie. Insgesamt werden in Niedersachsen dem Bericht zufolge rund 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine beschult.