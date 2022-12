Ara im Zoo Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Hannover Zoo zu Energie-Einsparung: Tiere dürfen nicht frieren Von dpa | 18.12.2022, 09:18 Uhr

Die gestiegenen Energiekosten belasten Zoos und Tierparks erheblich, gleichzeitig sind ihre Einsparmöglichkeiten nach Angaben des Zoos Hannover begrenzt. Anders als in den Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne die Temperatur in den Tierhäusern nicht weiter reduziert werden, sagte Zoo-Direktor Andreas Casdorff der dpa. „Das Tierwohl steht an oberster Stelle“, betonte der Zoo-Chef. Viele der Tiere stammten aus warmen Klimazonen und benötigten eine bestimmte Wohlfühltemperatur, die für die tiergerechte Haltung unbedingt gehalten werden müsse. Eine Abgabe von Tieren, um Kosten zu sparen, komme nicht in Frage.