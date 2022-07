ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Kriminalität Zoll fasst Drogenschmuggler mit knapp zehn Kilo Kokain Von dpa | 04.07.2022, 15:29 Uhr

Drogen und Arzneimittel im Wert von rund 770.000 Euro haben Zollbeamte an der deutsch-niederländischen Grenze sichergestellt. Bei der Fahrzeugkontrolle am Sonntag auf der Autobahn 30 Amsterdam-Hannover fanden die Zöllner 9,6 Kilogramm Kokain, 3000 Ecstasy-Tabletten und 8000 Tabletten des Arzneimittels Subutex, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Montag mit.