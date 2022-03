Zoll FOTO: Markus Scholz Landkreis Vechta Zoll entdeckt bei Schwarzarbeit-Ermittlungen Scheinfirmen Von dpa | 24.03.2022, 12:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Ermittler des Zolls haben zwei Scheinfirmen auffliegen lassen, die in Deutschland arbeitenden Arbeitskräften aus Polen Arbeitslohn vorenthalten haben. Ermittelt werde gegen vier Beschuldigte aus Deutschland und Polen, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Donnerstag mit. Die Firmen hatten von 2014 bis 2018 viele Menschen in Polen als Arbeitskräfte für eine Service- und Montagefirma im Landkreis Vechta angeworben.