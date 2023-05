Kokainfund beim Zoll Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Drogen Zoll: 2022 mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt Von dpa | 24.05.2023, 14:53 Uhr

Das Hauptzollamt Bremen hat im vergangenen Jahr mehr als eine Tonne Kokain im Bremerhavener Überseehafen sichergestellt. Der Schwarzmarktwert liege bei mindestens 100 Millionen Euro, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Behörde hatte bereits Anfang 2022 einen der Funde bekanntgeben: Zollbeamte hatten mehr als 450 Kilogramm Kokain in einem Container aus Uruguay entdeckt. Es war den Angaben zufolge einer der größten Kokainfunde in Bremerhaven, die bis dahin gemacht wurden.