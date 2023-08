Kriminalität Zivilstreife stellt 19-Jährigen nach Flucht Von dpa | 30.08.2023, 12:34 Uhr | Update vor 39 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach der Flucht aus dem Polizeigewahrsam ist ein 19-Jähriger am Mittwoch in Verden gestellt worden. Der Mann war am späten Dienstagnachmittag wegen eines mutmaßlichen Einbruchs zusammen mit zwei weiteren Beschuldigten dem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei mitteilte. Während der Verkündung der Untersuchungshaft war dem mit Handschellen gefesselten 19-Jährigen die Flucht aus dem Amtsgericht gelungen. Der Mann sei in einem „günstigen Moment“ aus dem Justizgebäude geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.