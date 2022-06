ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Unfall Zirkusartistin kann Klinik voraussichtlich bald verlassen Von dpa | 07.06.2022, 14:01 Uhr

Der Absturz einer Zirkusartistin aus rund vier Metern Höhe ist nach bisherigen Erkenntnissen auf einen eigenen Fehler zurückzuführen. Es sei davon auszugehen, dass sie irgendetwas falsch eingeschätzt habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Unfall der 28-Jährigen war am Sonntag bei Proben für eine Akrobatiknummer in Großburgwedel bei Hannover passiert. In derartigen Fällen leitet die Polizei routinemäßig ein Ermittlungsverfahren ein. Hier geht es um fahrlässige Körperverletzung. Es gibt laut Polizei aber derzeit keine Hinweise auf eine Straftat.