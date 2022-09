Feuerwehrfahrzeug im Einsatz Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus: Gebäude evakuiert Von dpa | 09.09.2022, 08:21 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in der Göttinger Innenstadt ist ein Brand ausgebrochen. Die rund 40 im Gebäude gemeldeten Bewohner seien in der Nacht zum Freitag von Zeugen und Einsatzkräften evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzte habe es demnach nicht gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei in einem Zimmer gelagerter Unrat in Flammen geraten. Die Feuerwehr habe den Brand in wenigen Minuten gelöscht, dennoch sei die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe blieben zunächst unklar.