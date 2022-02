Nordseeküste FOTO: Hauke-Christian Dittrich Niedersachsen „Zeynep“: Mit bis zu 162 Stundenkilometern über Nordseeküste Von dpa | 19.02.2022, 11:53 Uhr | Update vor 13 Std.

Orkantief „Zeynep“ hat Deutschland mit Windgeschwindigkeiten von örtlich mehr als 160 Stundenkilometern überquert. Der höchste Wert wurde in der Nacht zum Samstag mit rund 162 Kilometern pro Stunde am Nordsee-Leuchtturm „Alte Weser“ in der Deutschen Bucht vor der Wesermündung gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Büsum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste erreichte der Orkan demnach Geschwindigkeiten von rund 143 Stundenkilometern.