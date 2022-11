Impfung Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona-Pandemie Zeugin beschreibt Angeklagte im Impfprozess als Impfgegnerin Von dpa | 08.11.2022, 15:17 Uhr

Im Prozess um mögliche unwirksame Corona-Impfungen vor dem Landgericht Oldenburg hat am Dienstag eine Zeugin von den impfkritischen Ansichten der Angeklagten berichtet. An einem Wochenende habe die Angeklagte der Zeugin mehrere Posts weitergeleitet, in denen von der „Todesspritze“ die Rede gewesen sei, und dass mit dieser die Bevölkerung dezimiert werden solle, berichtete ein Gerichtssprecher. Die Zeugin hatte mit der Angeklagten im Impfzentrum in Schortens im Landkreis Friedland gearbeitet.