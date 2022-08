Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Rettungseinsatz Zeugen retten leblosen Mann aus Wasser in Hannover Von dpa | 31.08.2022, 23:06 Uhr

Zwei Kanufahrer und ein Passant haben in Hannover einen Menschen aus dem Wasser gerettet. Der Mann habe am Ufer der Leineabstiegsschleuse wiederbelebt werden müssen und sei am Mittwochabend in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.