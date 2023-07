Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Umwelt Zerstückelten Wolfskadaver in Mittellandkanal geworfen Von dpa | 13.07.2023, 15:31 Uhr | Update vor 14 Min.

Unbekannte haben einen Wolf getötet und den Kadaver in den Mittellandkanal bei Sehnde in der Region Hannover geworfen. Passanten entdeckten am frühen Samstagabend einen blauen Müllsack an einer Böschung im Kanal und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Beamte öffneten den Sack und stellten ein totes Tier ohne Kopf fest. Ein Wolfsberater identifizierte den kopflosen Kadaver als Wolf.