Parteien Zerstrittener AfD-Verband Bremen stellt Kandidatenliste auf Von dpa | 15.01.2023, 01:48 Uhr

Der zerstrittene Bremer Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) stellt am Sonntag (11.00 Uhr) eine Kandidaten-Liste für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai auf. Eingeladen zu der Versammlung hat der amtierende Rumpfvorstand um den Landesvize Sergej Minich; einen Vorsitzenden hat die Landespartei derzeit nicht. Der Tagungsort liegt in einem Industriegebiet am Bremer Autobahnkreuz.