Diepholz Zeltlager wegen Gewitters vorübergehend geräumt Von dpa | 10.07.2023, 08:10 Uhr

Ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr im Kreis Diepholz ist wegen eines Sturms und Gewitters vorübergehend geräumt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen berichtete, wurden am Sonntagabend die rund 1700 Kinder und Jugendlichen sowie ihre Betreuer vorsorglich von dem Zeltplatz in Weyhe in eine nahegelegene Schule gebracht, nachdem zwei Zelte von einer Sturmböe weggeweht worden waren. Nachdem sich der Sturm am späten Abend gelegt hatte, kehrten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Zeltplatz zurück. Verletzt wurde niemand. Abgesehen von ein paar beschädigten Gemeinschaftszelten hat es ersten Erkenntnissen zufolge keine größeren Schäden gegeben, wie es von der Feuerwehr hieß.