Kriminalität Zeitweise Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Hannover Von dpa | 07.08.2023, 15:51 Uhr | Update vor 14 Min. Waffe Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down

Waffen sind tabu: Die Bundespolizei hat ein temporäres Waffenverbot am Hauptbahnhof Hannover erlassen. Die entsprechende Verfügung gelte für den Zeitraum vom 11. August bis einschließlich 11. September im Bahnhofsgebäude und auf den Bahnsteigen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Das Waffenverbot erstreckt sich demnach auf gefährliche Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art. Es gilt wochentags in der Zeit von 18.00 Uhr bis 2.00 Uhr, an den Wochenenden durchgängig von freitags um 18.00 Uhr bis montags um 2.00 Uhr.