ARCHIV - Zwei Studenten spielen Beachvolleyball. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Open-Air-Veranstaltung Zeit für Bewegung beim Tag des Sports in Cuxhaven Von dpa | 02.07.2022, 10:02 Uhr

Schweiß, Sonne und ganz viel Bewegung: Beim Tag des Sports in Niedersachsen verwandelt sich der Strand in Cuxhaven in einen großen Sportplatz.