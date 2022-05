Im Hexen- und Teufelskostüm stehen Frauen und Männer auf dem Marktplatz. Foto: Matthias Bein/dpa FOTO: Matthias Bein Wernigerode Zehntausende feiern friedlich Walpurgis im Harz Von dpa | 01.05.2022, 11:23 Uhr

Im Harz haben in der Nacht zum Sonntag Zehntausende Menschen Walpurgis gefeiert. Nach zweijähriger coronabedingter Pause kamen in vielen Orten wieder als Hexen und Teufel Kostümierte zusammen. Es gab Konzerte, Umzüge und Walpurgisfeuer. Die Feiern seien von polizeilicher Seite äußerst ruhig abgelaufen, es habe kaum Straftaten gegeben, hieß es im Polizeirevier Harz in Halberstadt. Die Parkplätze seien in den Orten, wo gefeiert worden sei, zu 100 Prozent ausgelastet gewesen.