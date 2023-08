Landkreis Celle Zehnjährige in Lebensgefahr nach Unfall auf Aller Von dpa | 20.08.2023, 17:05 Uhr | Update vor 16 Min. Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down

Beim Stand-Up-Paddling ist eine Zehnjährige im Landkreis Celle verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen gehörte zu einer Gruppe, die auf einem Kindergeburtstag in Begleitung eines Guides auf der Aller unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An der Oppershäuser Schleuse sollten am Sonntagmittag alle Stehpaddler an einem Steg anlegen, doch die Zehnjährige verpasste den Steg und wurde in Richtung Wehr abgetrieben. Das Mädchen sei in Panik vom Brett gesprungen und das Wehr hinuntergezogen worden, teilten die Beamten mit.