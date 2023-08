Notfälle Zehnjährige auf Weg der Besserung nach Unfall auf Aller Von dpa | 24.08.2023, 09:43 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Das Mädchen, das nach einem Unfall beim Stand-Up-Paddling beatmet werden musste, ist auf dem Weg der Besserung. In der Nacht zum Dienstag sei die Zehnjährige von der Intensiv- auf die Normalstation der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) verlegt worden, sagte die Mutter der „Celleschen Zeitung“ (Donnerstag). „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Unsere Tochter kämpft weiter“, sagte die Mutter am Telefon. Die Familie will namentlich nicht genannt werden.